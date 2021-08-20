Сукачев, Кустурица и Брегович впервые выступят вместе на одной сцене

Музыканты Горан Брегович и Гарик Сукачев, а также кинорежиссер Эмир Кустурица 26 августа выступят на одной сцене в рамках фестиваля «По... пляшем», передает 20 августа телеканал РЕН ТВ.

Мероприятие состоится в московском концертном зале Music Media Dome.

Фестиваль будет проходить в форме маскарада.

Кустурица выйдет на сцену со своей группой The No Smoking Orchestra. Брегович появится в составе ансамбля Wedding & Funeral Band. Сукачев, в свою очередь, выступит с оркестром «Кампанелла каменной звезды».

Все коллективы представят полноценные сеты.

Первоначально фестиваль должен был состояться 26 декабря, однако был перенесен из-за пандемии коронавируса.