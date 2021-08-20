Отреставрированный фильм «Москва слезам не верит» выйдет в повторный прокат

Отреставрированный фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1980) выйдет в повторный прокат 26 августа. Об этом сообщили в пятницу, 20 августа, в пресс-службе киноконцерна «Мосфильм».

«Наряду с картиной «Любовь и голуби» этот фильм — одна из главных визитных карточек Владимира Валентиновича. Показы фильма после полной реставрации изображения и звука, выполненной киноконцерном «Мосфильм», будут сопровождаться бонусом — фильмом о том, как создавалась эта картина», — говорится в сообщении.

Выпуск приурочен к 40-летию награждения фильма призом Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке», передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 13 июля, актриса и телеведущая Юлия Меньшова опубликовала последнее интервью с отцом — режиссером Владимиром Меньшовым. Видео было снято в конце апреля 2021 года.

Народный артист РСФСР, режиссер Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса 5 июля 2021 года на 82-м году жизни, передает НСН.