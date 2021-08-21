Финансисты назвали выгодные для инвестирования валюты

Лучше всего в настоящее время инвестировать в валюту азиатских стран — при этом лучшим решением будет китайский юань. Об этом в субботу, 21 августа, заявил «Известиям» Артем Звёздин, финансовый аналитик и трейдер.

Он отметил, что падение рынка Китая сейчас позволит инвестору заработать не только в долгосрочном плане, но и в краткосрочной спекулятивной перспективе.

В то же время он призвал не забывать и о долларе США, но советовал «особо им не увлекаться». Аналитик добавил, что Вашингтон по-прежнему является передовой мировой экономикой. Хотя американская экономика и перегрета, говорить о глобальном крахе не стоит. В то же время инфляция доллара систематически растет в связи с монетарной политикой властей Соединенных Штатов.

В свою очередь, Александр Осин, аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс», заявил «Известиям», что в долгосрочной перспективе на несколько лет в нынешних условиях стоит вкладываться в валюты развивающихся стран, чьи экономические власти целенаправленно проводят политику — в том числе регуляторную, — направленную на снижение долгосрочных инфляционных рисков. По его словам, риски устойчивого и существенного ослабления курса рубля по отношению к валютам таких государств достаточно высоки.

А вот риски ослабления курса рубля по отношению к валютам развитых стран — под влиянием ускорения инфляции в США и глобальных дисбалансов денежной и товарной массы — сравнительно невысоки.

Аналитик посетовал, что найти в банках депозит, деноминированный в валютах развивающихся государств, например в саудовских риалах или китайских юанях, практически невозможно. То же самое можно сказать о валютных вкладах в денежных единицах Тайваня, Гонконга, Южной Африки, отметил он.

«Поэтому предпочтительным вариантом страховки от инфляционных и инвестиционных рисков, как ни парадоксально это может выглядеть на первый взгляд, являются, как представляется, акции ведущих российских эмитентов. Эти компании показали неоднократно свою способность абсорбировать шоки и накапливать стоимость доли инвестора вопреки кризисам», — считает специалист.

В свою очередь, Денис Музычкин, заместитель председателя правления SBI Банка, посоветовал вкладываться в доллар США, так как в обозримой перспективе он может принести большую доходность.

По его словам, макроэкономические данные и комментарии членов ФРС США показывают, что в ближайшем будущем американский регулятор может начать сворачивание программы количественного смягчения (QE) и в следующем году, возможно, начнет повышать базовую процентную ставку. Такие действия снизят интерес к рискованным активам и развивающимся рынкам, что приведет к укреплению доллара относительно других валют, считает эксперт.

Ожидания этих событий уже привели к укреплению доллара США относительно евро на 4% за последние два месяца, в дальнейшем это движение может усилиться, заключил финансист.

Сергей Макаров, заместитель директора департамента рынков капитала Accent Capital, посоветовал не рассматривать иностранную валюту как инструмент инвестирования — скорее в ней стоит видеть инструмент диверсификации активов.

Он напомнил, что за эту неделю на российский рубль дважды оказывалось давление — снижение цен на нефть, покупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Сейчас период повышенной волатильности возрастает, в среде инвесторов царит неопределенность — новые штаммы коронавируса, сокращение стимулов ФРС США.

«Выбирая валюту в качестве диверсификации портфеля, стоит в первую очередь обратить внимание на доллары. Мы видим, как индекс доллара DXY укрепляется и уже вплотную подбирается в отметке 94 п. В период неопределенности и роста инфляции именно доллар может стать главной валютой», — подчеркнул он.

Ранее, 19 августа, директор по маркетингу криптовалютного пула «РОЙ Клуб» Сергей Ордин заявил, что криптовалюта альткоин пока не может конкурировать с биткоином, но полноценной альтернативой этой криптовалюте может стать доллар США.

Он напомнил, что доллар — валюта международных расчетов. Именно его используют на крупнейших фондовых площадках — New York Stock Exchange (NYSE) и NASDAQ.