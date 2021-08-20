ООН временно остановила оказание гуманитарной помощи Афганистану

ООН приостановила оказание гуманитарной помощи Афганистану. В организации заявили что в текущей ситуации доставка продовольствия может быть опасна для сотрудников миссии. О сроках возобновления поставок помощи не сообщается. В ООН считают, что ситуация в Афганистане «имеет все признаки гуманитарной катастрофы», передает телеканал «Известия». На сегодняшний день каждый третий афганец испытывает острую нехватку продовольствия, добавили в Организации Объединенных Наций.

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