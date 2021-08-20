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Эксперт назвал необходимым вовлечение частных квартир в госсистему арендного жилья

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Наличие единой информационной государственной платформы по сдаче жилья является на текущий момент крайне необходимым инструментом для рынка арендной недвижимости. Об этом заявил «Известиям» Иван Терёшин, директор направления «Недвижимость» группы компаний SRG в пятницу, 20 августа.

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Ранее в этот же день вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что квартиры, которые сдают в аренду частные владельцы, будут вовлекать в государственную систему арендного жилья. По его словам, сейчас подготавливают нормативную базу для создания в стране единой информационной системы арендного жилья, которую планируется завершить к лету 2022 года.

Терёшин отметил, что введение новой системы позволит снизить количество спекулятивных сделок по купле-продаже жилья и приведет к росту привлекательности для долгосрочных инвестиций.

«Безусловно, это повлечет ощутимый рост стоимости аренды. Но данный факт частично компенсируется прозрачностью сделки и безопасностью ее сторон в силу заключения официального договора и внесения сведений в единую информационную платформу», — сказал он.

Чтобы ускорить процесс выхода рынка аренды жилья из «серой» зоны, нужны инструменты стимулирования, например, налоговые послабления, возможность получения налогового вычета, аналогично медицинским услугам, образованию, считает эксперт. В противном случае, по его словам, доля «серых» арендаторов/арендодателей останется превалирующей.

По словам Хуснуллина, в 2020 году в России, по данным Минстроя, было 156 наемных домов коммерческого использования и 99 — социального. При этом в некоторых государствах практикуется вовлечение в субсидированную аренду жилья частных владельцев. Льготные категории граждан, получая от властей деньги на аренду жилья, могут снять его у любого владельца, в том числе у частного арендодателя.

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