Жару до +35 градусов прогнозируют на территории Тюмени

Синоптики прогнозируют повышение температуры воздуха в Тюмени. В выходные ожидается жара до +35 градусов.

21 августа в Тюмени ожидается температура до +32 градусов. Скорость ветра составит 3-7 м/с, осадки не ожидаются. В ночные часы температура составит около +20 градусов. Об этом пишет портал «Наш город».

Пик жары ожидается в воскресенье, когда температура воздуха достигнет +35 градусов. Специалисты напоминают, что при такой погоде создается риск солнечного и теплового удара. Жителям Тюмени рекомендуют ограничить нахождение на открытом воздухе с 11 до 17 часов и избегать физических нагрузок. Следует выбирать легкую одежду из натуральных тканей и носить головной убор.

Ранее об аномальной жаре предупредили жителей Нижегородской области. Воздух будет прогреваться до +34 градусов до 21 августа.