Жителей Нижегородской области предупредили об аномальной жаре

Синоптики прогнозируют аномальную жару в ближайшие дни в Нижегородской области. Воздух будет прогреваться до +34 градусов.

Согласно прогнозам, жара ожидается с 19 по 21 августа. Температура воздуха на различных территориях будет подниматься до +30…+34 градусов. Об этом сообщает ИА «НьюсНН».

В региональном гидрометцентре отметили, что аналогичные погодные условия в прошлый раз наблюдались в регионе в 1972 году.

В МЧС напоминают, что жаркая погода опасна для здоровья. Жителям Нижегородской области рекомендуют носить светлую одежду. Время нахождения на солнце следует сократить. При купании необходимо соблюдать правила безопасного отдыха и не стоит резко погружаться в воду. С начала сезона в водоемах региона утонули больше 70 человек.

Желтый уровень опасности в связи с высокой температурой воздуха объявлен в Ульяновской области. До 22 августа воздух будет прогреваться до +32…+37 градусов.