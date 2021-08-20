Land Rover приступил к тестам новой версии Defender

Британская компания Land Rover приступила к испытаниям модели Defender с тремя рядами сидений. Об этом 20 августа сообщает Motor1.

Отмечается, что внедорожник, который получит индекс «130», сможет вместить до восьми человек. Размер колесной базы новинки составит 3022 мм, а длина кузова — 5100 мм.

По данным издания, автомобиль получит гибридную силовую установку мощностью 360 л.с. Кроме того, восьмиместный Defender оснастят 550-сильным бензиновым двигателем.

Премьера модели состоится в 2022 году.

18 мая сообщалось, что Jaguar Land Rover планирует построить внедорожники Evoque и Discovery Sport следующего поколения на новой электрической архитектуре под названием Electrified Modular Architecture (EMA).

Полностью электрический Evoque дебютирует в 2024 году, а следом за ним презентуют Discovery Sport. По предварительным данным, выпуск машин на новой платформе наладят на британском заводе Land Rover в Хейлвуде.