«Арсенал» объявил о переходе Эдегора из «Реала»
Лондонский ФК «Арсенал» сообщил о переходе полузащитника сборной Норвегии Мартина Эдегора из мадридского ФК «Реал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы английского клуба в Twitter в пятницу, 20 августа.
Welcome høme, Martin Ødegaard 👋🇳🇴 pic.twitter.com/OUlG9YGDKj— Arsenal (@Arsenal) August 20, 2021
Сумма трансфера 22-летнего футболиста составила порядка €40 млн. Он будет играть под восьмым номером, пишет «Спорт-Экспресс».
В прошлом сезоне Эдегор играл за «Арсенал» на правах аренды. В составе команды он провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. После окончания аренды он вернулся в «Реал», пишет RT.
За «Реал» Эдегор выступал с 2015 года, но за основную команду провел всего девять матчей. Как уточняет REGNUM, на правах аренды он играл за нидерландские «Херенвен» и «Витесс» и испанский «Реал Сосьедад».
8 июля экс-защитник мадридского ФК «Реал» Серхио Рамос перешел в «Пари Сен-Жермен». Контракт 35-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.