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«Арсенал» объявил о переходе Эдегора из «Реала»

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Лондонский ФК «Арсенал» сообщил о переходе полузащитника сборной Норвегии Мартина Эдегора из мадридского ФК «Реал». Об этом говорится в сообщении пресс-службы английского клуба в Twitter в пятницу, 20 августа.

Сумма трансфера 22-летнего футболиста составила порядка €40 млн. Он будет играть под восьмым номером, пишет «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне Эдегор играл за «Арсенал» на правах аренды. В составе команды он провел 20 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. После окончания аренды он вернулся в «Реал», пишет RT.

За «Реал» Эдегор выступал с 2015 года, но за основную команду провел всего девять матчей. Как уточняет REGNUM, на правах аренды он играл за нидерландские «Херенвен» и «Витесс» и испанский «Реал Сосьедад».

8 июля экс-защитник мадридского ФК «Реал» Серхио Рамос перешел в «Пари Сен-Жермен». Контракт 35-летнего футболиста с французским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

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