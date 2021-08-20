Уборка сахарной свеклы стартовала в Липецкой области

Аграрии приступили к сбору сахарной свеклы в Липецкой области. Площадь посадок составляет 110 тыс. га.

Уборка ведется в Лебедянском, Краснинском, Измалковском и Данковском районах. На текущий момент аграрии убрали 1,3 тыс. га полей и получили 37,5 тыс. т сахарной свеклы. Средняя урожайность оказалась ниже, чем в 2020 году. Об этом пишет LipetskMedia.

Площадь сева в 2021 году была расширена. Понижение урожайности связано с аномальной жарой, которая наблюдалась в течение лета.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов назвал агропромышленный комплекс региона одним из наиболее технологичных секторов экономики. Он выразил надежду, что аграрии в 2021 году покажут высокие результаты.

17 августа сообщалось о начале уборочной кампании в Красноярском крае. Средняя урожайность по зерну составила 32,9 центнера с гектара.