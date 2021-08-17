Уборочная кампания стартовала на полях Красноярского края

В Красноярском крае аграрии приступили к уборке зерна. Средняя урожайность полей составляет 32,9 центнера с гектара.

По словам министра сельского хозяйства и торговли Красноярского края Леонида Шорохова, в 2021 года окончание посевной на неделю отложилось из-за затяжной весны. Соответственно, на более поздний срок перенеслось созревание зерновых и начало уборочной кампании. В 16 районах региона работники убирают ячмень, озимую пшеницу и рожь. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia. С 12 тыс. га уже убрано около 40 тыс. т зерна. В регионе имеются все ресурсы для проведения работ, подготовлен машинно-тракторный парк и зерносушильное хозяйство.

В 2020 году аграрии установили рекорд, намолотив 2,6 млн т зерна. Средняя урожайность тогда составила 28,8 центнера с гектара. Красноярский край стал лидером России по производству масла семян рапса. Производители получили 270 тыс. т продукции.

Под урожай будущего года удалось подготовить 433 тыс. га паровых полей.