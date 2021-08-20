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Домработница Бритни Спирс обвинила ее в избиении

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Американская певица Бритни Спирс попала под следствие по делу о нападении на одну из своих домработниц. Об этом ​сообщило в четверг, 19 августа, издание USA Today со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Офицер округа Вентура Эрик Бушоу уточнил, что 16 августа Спирс стала участницей спора с наемной домработницей, которая была принята на работу в дом артистки в Южной Калифорнии. Потерпевшая объяснила, что причиной ссоры стала собака.

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Женщина рассказала, что отвела питомца знаменитости к ветеринару и по возвращении от доктора сообщила Спирс, что с животным обращаются неправильно. Однако певица во время разразившегося спора якобы выхватила из рук у домработницы телефон и ударила ее.

На место происшествия приехали сотрудники полиции. Серьезных травм зафиксировано не было. Сам инцидент был классифицирован как мелкий проступок.

При этом адвокат Спирс Мэтью Розенгарт заявил, что расследование — это «раздутый, очевидно сфабрикованный очередной корм для таблоидов».

Несмотря на это, в правоохранительных органах продолжат вести расследование. Затем дело планируют передать в прокуратуру, где будет принято решение по обвинению Спирс.

Ранее, в апреле 2019 года, певица попала в психиатрическую клинику. Она была признала недееспособной еще в 2007 году после сильного нервного срыва из-за развода. Позже исполнительница постаралась успокоить своих поклонников и попросила не верить всему, что пишут СМИ.

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