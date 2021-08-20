Нижний Новгород готовится к празднованию 800-летия

Нижнему Новгороду 20 августа исполняется 800 лет. Город отметит событие широкой праздничной программой. Установлено девять сцен в каждом районе, а главное шоу пройдет у реки. Откроются танцевальная, детская и спортивная зоны, пройдут экскурсии и мастер-классы, сообщает телеканал «Известия». Празднование начнется с фестиваля нижегородских оркестров. Отреставрирована монументальная Чкаловская лестница. В этом году восстановлено 1600 фасадов исторических зданий — в одном из них жил Максим Горький, иногда у него гостил Федор Шаляпин. Заканчивается реконструкция Нижегородского кремля. Двухкилометровая стена крепости станет самым длинным туристическим маршрутом в Европе.

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