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Высший совет ЕАЭС пройдет в декабре в Алма-Ате

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Высший совет Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пройдет в декабре 2021 года в казахстанской Алма-Ате. Об этом сообщил в пятницу, 20 августа, глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович на брифинге по итогам межправительственного совета стран ЕАЭС в Киргизии.

Он уточнил, что перед комиссией стоят очень большие задачи.

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«И мы планируем реализовать их в установленном порядке и будем докладывать межправсовету и высшему совету, которые состоятся в октябре и декабре текущего года. Высший совет в декабре планируется в Алма-Ате», — отметил Мясникович.

Также в ходе заседания премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что экономика стран ЕАЭС постепенно восстанавливается на фоне пандемии COVID-19 благодаря совместным действиям. Он отметил, что период пандемии продемонстрировал способность стран союза оперативно и гибко адаптироваться к различным вызовам и изменениям.

Высший Евразийский экономический совет является высшим органом Евразийского экономического союза. В состав ВЕЭС входят президенты стран — членов альянса — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

Как выяснили «Известия» в июле, Минэкономразвития предлагает распространить практику обязательной маркировки питьевой воды на все страны ЕЭАС к 1 марта 2022 года.

Согласно инициативе российского министерства, страны союза могли бы принять решение о введении на своей территории идентификации природных минеральных и лечебно-столовых вод уже с 1 декабря этого года, а с 1 марта 2022-го маркировать и упакованную питьевую и искусственную минерализованную воду.

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