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Аналитики назвали наиболее затратное для россиян время года

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Россияне тратят значительно больше средств зимой, чем в остальные времена года, в частности, возрастают расходы и на садовые принадлежности. Об этом сообщил оператор фискальных данных СБИС.

Аналитики изучили обезличенные данные средних чеков операций за период второго полугодия 2020 года и первого полугодия 2021-го. Всего через оператора свои чеки отправляют более 270 тыс. организаций.

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Согласно данным аналитиков, зима в данном случае стала самым дорогим периодом за год для россиян. Так, граждане РФ именно зимой готовы потратить до 9 тыс. рублей на ювелирную продукцию, тогда как средний чек в продуктовом магазине возрастает до 700 рублей.

Вместе с тем, как уточнили специалисты, в это время возрастает средний чек и на покупку всего необходимого для садоводства. При этом летом на подобные товары россияне тратят не более 1,2 тыс. рублей в месяц, а зимой — до 1,5 тыс. рублей, приводит данные СБИС в пятницу, 20 августа, «РИА Новости».

Аналитики указали, что весна и лето являются периодом самых низких средних чеков. Однако трат на строительство весной и летом больше.

Ранее, в апреле, аналитики «AliExpress Россия» сообщили «Известиям», что граждане РФ стали чаще покупать товары для ремонта и интерьера. Популярными категориями становились текстиль, инструменты для ремонта, включая готовые наборы предметов, системы хранения и другие.

В том же месяце онлайн-платформа Webbankir отметила, что большинство россиян тратят на необходимые товары и услуги, в том числе продукты питания, коммунальные платежи и транспорт, порядка 15–30 тыс. рублей, что составляет 25–50% их бюджета. В указанную сумму укладываются 42,9% российских семей, еще 13% тратят до 15 тыс. рублей, а 29,7% семей требуется 30–50 тыс. рублей.

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