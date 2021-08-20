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В Росгидромете назвали регионы с высокими климатическими рисками

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Крым, Ставропольский край, Курскую и Воронежскую области ждут самые ощутимые в России последствия изменения климата, сообщила «РИА Новости» директор Института глобального климата и экологии имени Израэля Росгидромета Анна Романовская.

«Если рассматривать ситуацию по всей территории России и оценивать, где изменение климата уже приводит к самым драматическим последствиям, основные изменения наблюдаются в центральных и южных регионах Европейской части страны — наиболее густонаселенных районах», — сказала Романовская.

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По словам эксперта, в плане климатических рисков на первом месте находится Крым: в этом регионе растет температура воздуха, количество и интенсивность осадков, число опасных явлений и засух.

Вторым после Крыма в рамках расчета рисков следует Ставропольский край. Далее — Курская и Воронежская области, отметила Романовская.

Она уточнила, что помимо так называемой «красной зоны» рисков, куда вошли вышеупомянутые регионы, есть также «оранжевая». В нее включены, согласно анализу, Брянская, Волгоградская, Орловская, Ростовская, Рязанская, Тамбовская области, а также Краснодарский край, Москва, Севастополь и другие.

Еще меньшие климатические риски ожидают, среди прочих, Астраханскую, Владимирскую, Калужскую область и Московскую области.

Романовская считает, что при формировании Национального плана по адаптации второго этапа в 2022 году следует прежде всего разработать комплексные мероприятия по адаптации населения и экономики для субъектов РФ, расположенных на юге и в центре Европейской части России, перечисленных выше.

Ранее, 13 июля, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что количество опасных природных явлений в России за первую половину 2021 года выросло на 18% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. К опасным, как указал метеоролог, относятся жара и сильный холод, ливни, снег, шквалистые ветра и другие явления.

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