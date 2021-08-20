Глобальное раскаление: тенденция аномальной жары в Европе сохранится

Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений, рассказали «Известиям» в Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Там отметили, что тенденция потепления сохранится . Тем временем страны Средиземноморья продолжают битву с пожарами, возникшими из-за аномально жаркого лета 2021 года. В области Сицилия недавно зафиксировали температурный рекорд в 48,8 °С . Сотни пожарных до сих пор борются с огнем на побережьях Франции, власти Португалии вновь продляют режим опасности . В Еврокомиссии «Известиям» заявили, что намерены принять решительные меры по борьбе с изменением климата и добиться климатической нейтральности к 2050 году.

Опасная тенденция

Нагрянувшие этим летом в Турцию лесные пожары к настоящему моменту посетили уже почти все страны Средиземноморья. С катастрофой столкнулись также Греция, Италия, Алжир, Испания, Марокко, Португалия и Франция . По оценке метеорологов, этот июль был одним из самых жарких за всю историю наблюдений. В среднем температура воздуха в регионе была выше на 1,4 °C , чем в период с 1991 по 2020 год.

— Последние шесть лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений. 2020 год уже был отмечен как самый жаркий год в Европе . В настоящий момент наблюдается тенденция роста температуры как в глобальном масштабе, так и непосредственно в Европе, — заявила «Известиям» старший научный сотрудник службы по контролю изменений климата «Коперник» при Европейском центре среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) Фрейа Вамборг.

Во Франции, на которую пожар обрушился в последнюю очередь, всё еще продолжается битва с огнем . Первые возгорания были зафиксированы 16 августа на юге страны. Пламя охватило засушливый природный заповедник Plaine des Maures неподалеку от курорта Сен-Тропе на Ривьере. Тысячи жителей и отдыхающих в ближайших районах были эвакуированы . К среде пожар продвинулся на 22 км, уничтожив 5 тыс. га леса и повредив почти 100 домов . По меньшей мере 29 человек получили травмы, двое погибли.19 августа в регионе было зафиксировано снижение температуры, что дало надежду спасателям. «Пожар всё еще не локализован, но мы рассчитываем на погодные условия, чтобы объявить об этом», — заявил France24 начальник пожарной охраны Лоик Ламбер.

Глобальное раскаление Фото: Global Look Press/Omar Marques

В Португалии 18 августа огонь охватил леса в поселке Одемира (округ Бежа). Как минимум два человека, включая пожарного, получили ожоги. 19 августа местные власти продлили режим опасности до 0:00. Первые возгорания в стране были обнаружены еще 16 августа недалеко от испанской границы в туристическом регионе Алгарве. Сначала их удалось локализовать, но во второй половине дня пожар возобновился и распространился на 3 тыс. га. В результате он прошел 49 км и уничтожил 9 тыс. га. Несколько фермерских и жилых домов были охвачены пламенем. Трое человек пострадали, около 80 были эвакуированы . Напомним, самые крупные пожары в Португалии прошли в 2017 году. Тогда жертвами стали более 100 человек.

Прогнозы об аномальной жаре как Португалия, так и Испания получили еще на прошлой неделе. Метеорологи предупреждали, что масса горячего сухого воздуха из Африки продвигается на север к Пиренейскому полуострову. В Испании крупный пожар вспыхнул 14 августа. Возгорания были зафиксированы в Навалакрусе (провинция Авила). Восемь населенных пунктов были эвакуированы. К 19 августа пожар удалось локализовать, однако он успел уничтожить, по некоторым оценкам, 20 тыс. га . Он стал самым масштабным за последние 40 лет в этом регионе и четвертым по значимости в истории Испании.

Не до конца справилась с огненной стихией и Греция. Начавшиеся 16 августа пожары в районе Вилиа к северу от Афин, а также в районе города Кератея (находится к югу от столицы) всё еще не локализованы . Всего за это лето в стране было зафиксировано более 50 возгораний.

Выход есть

На прошлой неделе рекорд по жаре побила Италия. В Сицилии температура воздуха достигла 48,8 °C. Это абсолютный максимум, который был зафиксирован в Европе . Последний раз жители Афин терпели подобную жару почти полвека назад. В межправительственной группе экспертов ООН по изменению климата (IPCC) «Известиям» подтвердили, что это был абсолютный рекорд для Европы.

— Волны тепла становятся всё более частыми и интенсивными во многих частях мира. Ожидается, что эта проблема станет еще более актуальной по мере дальнейшего потепления земного шара , — заявила «Известиям» старший научный сотрудник службы по контролю изменения климата «Коперник» при ECMWF Фрейа Вамборг.

Во Всемирной метеорологической организации (ВМО) «Известиям» сообщили, что они уже выпускали пресс-релиз по этому поводу. Согласно их данным, Европе нужно будет подготовиться к тому, что в будущем температура воздуха может превышать 50 °C .

Глобальное раскаление Фото: REUTERS/Antonio Parrinello

Европейские власти давно осознали, что глобальное потепление — это одна из главных угроз будущего, поэтому «зеленая» политика стала приоритетной для стран ЕС. В Еврокомиссии (ЕК) «Известиям» заявили, что недавний отчет IPCC стал обоснованием решительности стран союза стать климатически нейтральными к 2050 году.

— Этот отчет подтверждает, что земля стремительно нагревается из-за человеческого влияния. Необходимо сократить выбросы CO2 и других парниковых газов (таких как метан), а также активизировать действия по защите лесов и океанов. Только приняв такие меры, можно будет остановить глобальное потепление , — подчеркнули в пресс-службе ЕК.