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Разработчик рассказал о проекте самолета-носителя дронов на базе Ил-76

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Самолет-носитель роя дронов беспилотной системы «Молния» планируется создать на базе самолета Ил-76, рассказал 20 августа гендиректор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков в преддверии форума «Армия-2021».

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Отмечается, что предприятие разрабатывает беспилотный комплекс, который будет включать ударные и разведывательные аппараты, а также беспилотники радиоэлектронной борьбы.

«Основная идея состоит в том, что это будет действительно воздушный старт. Предусматривается возможность базирования «Молний» на Ил-76», — цитирует Богатикова «РИА Новости».

По его словам, беспилотники «Молния» также планируется применять на однодвигательном истребителей пятого поколения Checkmate. Макет самолета был представлен на авиасалоне МАКС-2021.

Богатиков пояснил, что «Кронштадт» готовится для участия в конкурсе на выполнение эскизного проекта роевой системы «Молния». При этом реальные аппараты могут в будущем отличаться от макетов, добавил он.

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«То, что было ранее продемонстрировано, — это пока аванпроект, некий общий концепт, который мы предлагаем. Был продемонстрирован макет аппарата, но в реальности будет несколько другое — это зависит от тех тактико-технических заданий, которые выдаст на систему Минобороны», — сказал Богатиков.

Он отметил, что компания подготовила по беспилотным аппаратам в составе «Молнии» ряд предложений разной размерности и с разными техническими решениями.

16 апреля компания «Кронштадт» начала строительство первого в России специализированного завода по серийному производству ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Завод будет построен в рекордно короткие сроки — запуск производства запланирован уже на ноябрь 2021 года.

«Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного БПЛА «Иноходец» (также известен как «Орион»). Такие аппараты способны нести до 200 кг боевой нагрузки и применялись в Сирии для нанесения ударов по международным террористам. Также существуют разведывательная и гражданская версии аппарата.

Также компания разрабатывает беспилотный комплекс группового применения «Молния» и тяжелые ударные БПЛА «Гром».

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