Бывший канцлер Германии Герхард Шредер обвинил последних четырех президентов США в катастрофе в Афганистане, передает телеканал «Известия».

По его мнению, за ситуацию в стране ответственны Джордж Буш-младший, Барак Обама, Дональд Трамп, Джо Байден.

Шредер заявил, что уход военных США из Кабула напоминает их бегство из вьетнамского Сайгона.

Итог операции Вашингтона в Кабуле — полный провал. Шредер убежден, что лидеры США позволили взять власть «Талибану» (признанная террористической организация, запрещенная в РФ).

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