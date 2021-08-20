Цукерберг запустил сервис для собраний в виртуальной реальности

Основатель Facebook Марк Цукерберг объявил о запуске сервиса Horizon Workrooms, который позволит создавать рабочее пространство в виртуальной реальности и имитировать коллективные собрания, пишет издание Insider.

Отмечается, что пользователи смогут с помощью VR-шлема Oculus Quest 2 создавать «аватары», которые будут взаимодействовать с коллегами в виртуальной «метавселенной».

Как рассказали в Facebook, благодаря техническому новшеству сотрудники на удаленке не потеряют связь с коллективом.

«Без правильных соединительных инструментов, удаленная работа все еще создает много проблем. Работая без коллег, вы временами чувствуете себя изолированным, а мозговой штурм не приносит тех же результатов, если вы не находитесь в одной комнате», — сказано в релизе компании.

Осенью 2018 года компания Oculus, принадлежащая Facebook, презентовала свою новую автономную гарнитуру виртуальной реальности Quest. Она представляет собой шлем с четырьмя широкоугольными камерами и двумя сенсорными контроллерами, которые способны определять положение человека в пространстве — устройство может фиксировать наклоны и повороты головы в любом направлении.