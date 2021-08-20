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Средняя цена доступа к взломанной компании в даркнете достигла $5400

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Специалисты израильской компании Kela проанализировали более 1 тыс. объявлений о продаже начального доступа к внутренним компьютерным сетям взломанных организаций, опубликованных в даркнете с июля 2020 года по июнь 2021-го. Средняя цена лота — около $5,4 тыс., медианная (половина предложений ниже показателя, половина — выше) — $1 тыс., показало исследование.

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В Kela отметили, что ценообразование зависит от выручки взломанной компании: этот показатель определяет и номинал выкупа, который могут запросить хакеры. Поэтому доступы к небольшим фирмам стоят $100-200, а самые дорогие лоты — в тысячи раз больше.

Самый высокий ценник, который встретился экспертам, был равен 12 биткоинам (примерно $540 тыс. по курсу на 18 августа). Столько брокеры просили за доступ к неназванной австралийской компании с годовым доходом $500 млн. Второй по дороговизне доступ стоил 5 биткоинов (примерно $225 тыс.). За эту сумму продавался аккаунт в системе удаленного доступа к рабочему столу ConnectWise Control из сети одной из американских IT-компаний. Тройку самых дорогих доступов замкнул лот за $100 тыс., обещавший проход в сеть некоего правительственного ведомства Мексики.

Специалисты Kela составили рейтинг стран, доступы к компаниям из которых чаще всего продают в даркнете. С большим отрывом топ возглавили США: американских организаций касается 27,9% объявлений. На второй строчке — Франция с показателем 6,1%. Следом идут Великобритания и Австралия с долями по 4%. Пятерку лидеров замкнула Канада с результатом 3,8%. Затем идут Италия (3,5%), Бразилия (3,2%), Испания и Германия (по 2,3%), ОАЭ (2%).

Россия и страны СНГ могли не войти в топ-10, поскольку на русскоязычных хакерских форумах не принято работать с местными компаниями, отметили исследователи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Цифра для: средняя цена доступа к взломанной компании в Сети достигла $5400

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