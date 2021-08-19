Около 200 млн рублей дотаций распределили между муниципалитетами Коми

В Коми утвердили методику распределения дотаций муниципалитетам, а заодно распределили дотации на сумму 198 млн рублей среди 13 городов и районов республики, чтобы частично скомпенсировать снижение доходов в местные бюджеты. Наибольшие суммы будут направлены в Воркуту (44,5 млн рублей), Усинск (47,1 млн рублей) и Ижемский район (27,3 млн рублей).

Из числа получателей дотации исключаются муниципалитеты, у которых по итогам исполнения бюджета за два предшествующих отчетных финансовых года нецелевые остатки средств и остатки средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений составляют более 40% по отношению к объему налоговых и неналоговых доходов и дотаций, передает ИА «Комиинформ».

Минэкономразвития и правительство Республики Коми предлагают расширить план диверсификации экономики региона с 41 до 47 проектов, что позволит к 2026 году привлечь более 90 млрд рублей частных вложений в неугольные отрасли. Об этом заявил ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников. Документ должен быть утвержден до конца августа.