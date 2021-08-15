Более 90 млрд рублей инвестиций планируется привлечь в Коми

Минэкономразвития и правительство Республики Коми предлагают расширить план диверсификации экономики региона с 41 до 47 проектов, что позволит к 2026 году привлечь более 90 млрд рублей частных вложений в неугольные отрасли. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Документ должен быть утвержден до конца августа. Реализация предусмотренных в нем мероприятий позволит привлечь инвестиции в проекты по добыче неугольных ресурсов — золота, минерального сырья и углеводородного сырья, а также в отрабатывающую промышленность, передает ИА «Комиинформ».

«Планируется направить более 90 млрд рублей инвестиций в неугольную занятость и создать более 4,3 тыс. новых рабочих мест к 2026 году», — сказал Максим Решетников.

Ранее на территории Коми решили создать особую экономическую зону (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Проект концептуально одобрен в Министерстве промышленности и торговли России, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на встрече с главой республики Владимиром Уйбой. По словам Мантурова, проект важен для повышения инвестиционной привлекательности и стимулирования развития обрабатывающей промышленности Коми. Минпромторг в кратчайшие сроки рассмотрит заявку на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ в форме индустриального или промышленного парка.