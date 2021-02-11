Проект создания ОЭЗ в Коми одобрили в Минпромторге России

На территории Коми будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Проект концептуально одобрен в Министерстве промышленности и торговли России, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на встрече с главой республики Владимиром Уйба.

По словам Мантурова, проект важен для повышения инвестиционной привлекательности и стимулирования развития обрабатывающей промышленности Коми. Минпромторг в кратчайшие сроки рассмотрит заявку на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ в форме индустриального парка или промышленного парка.

ИА FlashNord напоминает, что Коми — это ключевой лесопромышленный регион России. По данным пресс-службы главы региона, с 2008 года 16 инвестпроектов были включены в перечень приоритетных в области освоения лесов. Общий объем инвестиций составил около 113 млрд рублей.