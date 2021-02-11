Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Суд Киева отменил переименование Московского проспекта в честь Бандеры
Мир
МИД России заподозрил Запад в подготовке локального ядерного конфликта
Политика
Путин поприветствовал выполнение Байденом обещания по ДСНВ
Туризм
В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока в январе 2021 года
Политика
В Крыму назвали подстрекательством к третьей мировой предложение Киева к НАТО
Мир
Лукашенко назвал Россию стратегическим партнером и союзником Белоруссии
Общество
Актриса Тарасова не явилась в суд по делу об участии в незаконной акции
Авто
В России выставили на продажу раритетный ВАЗ-2101 за 1 млн рублей
Экономика
Ритейлеры заявили об отсутствии проблем с поставками бананов

Проект создания ОЭЗ в Коми одобрили в Минпромторге России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Коми будет создана особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа. Проект концептуально одобрен в Министерстве промышленности и торговли России, сообщил глава ведомства Денис Мантуров на встрече с главой республики Владимиром Уйба.

По словам Мантурова, проект важен для повышения инвестиционной привлекательности и стимулирования развития обрабатывающей промышленности Коми. Минпромторг в кратчайшие сроки рассмотрит заявку на финансирование объектов инфраструктуры ОЭЗ в форме индустриального парка или промышленного парка.

ИА FlashNord напоминает, что Коми — это ключевой лесопромышленный регион России. По данным пресс-службы главы региона, с 2008 года 16 инвестпроектов были включены в перечень приоритетных в области освоения лесов. Общий объем инвестиций составил около 113 млрд рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021