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«Новые люди» вступились за принуждаемых к переселению москвичей

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Жильцов дома по улице Ивана Франко в Москве вынуждают переселяться. Из здания сталинских времен жильцы переезжают в новостройку. Однако люди сомневаются в качестве современных материалов, сообщает телеканал «Известия».

«Кирпич и вот это несчастье… монолит так называемый, по сути, это конструкция только, несравнимо. Отделка дешевая, на уровне экономкласса, даже не комфорт, как декларируется. Поэтому, конечно, люди не хотят. С кем договориться не получилось, выдавливают любыми методами. Жильцам перекрывали проезд и стреляли по окнам квартир», — рассказала представитель инициативной группы жильцов Галина Охорзина.

«Сначала нам отрезали газ, когда начали отселять людей. После этого пришли, начали ломать и выламывать окна, балконы, ограждения», — добавил жилец дома Владимир Очеретин.

На защиту москвичей встали активисты партии «Новые люди». Около дома на Ивана Франко устроили акцию протеста. Вместе с юристами они пришли в Кунцевский суд столицы, чтобы поддержать жильцов.

«Это не первое дело в суде, которое мы пытаемся поддержать как морально, так и юридически, потому что мы считаем, что расселять людей, частная собственность которых узаконена, которые жили в своих домах, всю жизнь некоторые, — это просто беспредел. Особенно та ситуация, когда их обстреляли по окнам», — заявил кандидат в депутаты Государственной думы от партии Борис Бальмонт.

«Новые люди» взяли на контроль расследование инцидента.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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