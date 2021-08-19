Страны ЕС готовятся принять беженцев из Афганистана

Европейские страны показали свой интерес к беженцам из Афганистана. Например, Эстония готова принять максимум 30 переселенцев из республики. И то речь идет о тех, кто сотрудничал со страной, а также с НАТО и ЕС, передает телеканал «Известия». При этом сначала Таллин заявлял, что ждет не больше 10 афганцев. Власти Хорватии объявили о квоте в 20 беженцев, их уже отобрали. Часть государств ЕС готова дать убежище только за счет США. Вместе с тем некоторые страны могут столкнуться с потоком мигрантов. Великобритании за несколько лет придется принять 20 тыс. человек. Германия будет вынуждена разместить 10 тыс. переселенцев.

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