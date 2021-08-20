На рынке онлайн-торговли и безналичных платежей — скандал. Компания Wildberries заявила о том, что при оплате товаров через «Мир», SberPay или СБП можно сэкономить на эквайринге, отметив, что размер комиссии иностранных систем за эти услуги составляет до 2% от цены товара, тогда как отечественные — берут гораздо меньше. Visa обиделась. Mastercard задумалась.

Wildberries своим решением наконец-то вскрыла проблему, о которой в России уже около 10 лет говорят (в основном, между собой) ритейлеры и торговые ассоциации. Имя ей — высокая комиссия за эквайринг от международных платежных систем. К слову, беда эта — интернациональная.

Что такое эквайринг? Это возможность для предприятия торговли принимать безналичную оплату с помощью банковских карт — с необходимыми для этого каналами связи и оборудованием. Большую часть мирового и российского рынка эквайринговых услуг занимают банки — члены платежных систем Visa и Mastercard. Начиная с 2005 года, в мире идут судебные и антимонопольные разбирательства ритейлеров с Visa, Mastercard и банками-эмитентами, которых подозревают в антиконкурентных сговорах с целью завышения ставок интерчейнджа.

В США в 2012 году им выписали штраф на $7,5 млрд. Европейская комиссия в 2013 году оштрафовала Mastercard на €570 млн. Аналогичное расследование проводилось и в Великобритании. Еврокомиссия приняла регламент ЕС 2015/715, который сегодня регулирует размер ставок банковских комиссий. В США размеры комиссий также урегулированы законодательно.

Проблема злоупотреблений платежных систем усилилась во время пандемии коронавируса, когда потребители были вынуждены массово переходить к безналичным расчетам в интернете. В июне 2021 года лопнуло терпение у представителей ритейла 26 штатов США. Они подали коллективный иск в Окружной суд штата Нью-Йорк против Visa и Mastercard, обвинив их в сговоре с банками и завышении межбанковской комиссии по операциям с платежными картами.

И это при том, что размер комиссии в США составляет 21 цент + 0,05% от цены товара, в ЕС — 0,2-0,3%. И там антимонопольные органы реагируют на обращения ритейлеров, ведут расследования, присуждают крупные штрафы…

В России, по данным торговых предприятий, размер комиссии эквайринга международных платежных систем составляет от 1,6% до 2,1%. Вдобавок к этому, ставки для различных категорий пользователей различны. Но мы никогда не слышали о «бунте на корабле» в исполнении ритейла. Не было никаких заявлений и со стороны регулирующих органов. Поэтому Wildberries, образно говоря, можно пожать руку — за смелость и последовательность. И понять их можно. Доколе?!

О каких деньгах идет речь? По данным статистики, оборот розничной торговли в России в 2020 году составил 33,8 трлн рублей, в первом полугодии 2021-го — 18,09 трлн рублей. Онлайн-торговля (где оплата производится преимущественно с помощью карт) занимает около 10% рынка. У многих интернет-компаний эквайринг — на третьем месте в списке затрат, порой опережая даже логистику или аренду инфраструктуры. В конечном итоге злосчастная комиссия перекладывается на плечи потребителей, спрос на услуги маркетплейса снижается, и далее по цепочке.

Доля безналичных платежей в России в 2020 году превысила 70%. При таких показателях объем взимаемых комиссионных стремится к 500 млрд рублей ежегодно. Есть о чем задуматься, верно?

С 2015 года различные торговые ассоциации страны (АКИТ, АКОРТ, РАТЭК) неоднократно пытались привлечь внимание регуляторов (ФАС, Центробанк) к этой проблеме. Безрезультатно. А проблема есть. Ставки у нас кратно выше, чем те же самые платежные системы устанавливают в других странах. При их доминировании на мировом и российском рынках это приводит к дискриминации наших компаний и злоупотреблению своим положением.

ФАС в этот раз отказалась идти на поводу у Visa, пояснив, что Wildberries не занимает доминирующего положения на рынке. Роспотребнадзор также вступился за маркетплейс, отметив, что он вправе указывать в ценах на товары размеры платежных комиссий при оплате банковскими картами.

Как говорится, и на том спасибо. Но только слов в этой ситуации уже явно недостаточно. Страдают от диктата международных платежных систем, по большому счету, все — экономика страны, бизнес, потребители. Нужно полномасштабное расследование с далеко идущими выводами и адекватными наказаниями. Однако в России, в отличие от США, не развит институт коллективных исков, а в одиночку бороться с цифровыми «монстрами» вряд ли кто-то решится.

Автор — заведующий кафедрой конкурентного права РАНХиГС при президенте РФ (в 2013–2021 годах — начальник управления по борьбе с картелями ФАС)

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