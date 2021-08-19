Думается, что спешат те, кто объявляет эпоху углеводородов завершенной. Есть основания подозревать, что такие речи звучат всё громче по той простой причине, что в так называемую зеленую экономику вложено большое количество средств и будет вложено еще больше. Помимо этого, действует множество организаций на подхвате — зелено окрашенных НКО, которые и поддерживают высокий эмоциональный накал борьбы за Голубую планету, не позволяя буквально головы поднять тем, кто взывает к разуму и ратует за сбалансированный подход к решению текущих проблем.

Такие практики давления, в последнее время весьма популярные в западном сообществе, честно говоря, навевают неприятные воспоминания о тоталитарном прошлом некоторых стран.

Европейская программа «климатического перехода», поддержанная США, — куда более мощный инструмент конкуренции, чем пресловутые санкции. Этот документ устанавливает углеродный диктат со стороны ряда стран, усилием воли взявших на себя монопольное право решать, кто и сколько должен производить энергоресурсов и в каком виде. Непослушных ожидает наказание — штраф. Послушных — налог. А декарбонизация экономики становится идолом, которому должны поклоняться все без исключения.

Хотя, по словам ученых, более 90% выбросов парниковых газов связано с естественными причинами, а выбросы, обусловленные антропогенными факторами, составляют лишь 5–10%. Причем большая часть из них приходится отнюдь не на тяжелую индустрию, а на сельское хозяйство, животноводство, текстиль. Доля промышленности дай бог доходит до 20%. А нефтянка — далеко не первая в списке отраслей, ответственных за углеродные выбросы. Более того, и в самой нефтянке есть грязные проекты, такие как разработка американской сланцевой нефти и проекты с низким углеродным следом.

Однако для адептов декарбонизации это не аргументы. Под их давлением нефтяные мейджоры выходят из перспективных проектов, инвестиции в углеводородную энергетику стремятся к нулю, зато назначен сбор денег и дополнительные эмиссии средств в объеме $50 трлн на «зелепные» проекты. Добавим, что активы, из которых выходят сейчас нефтяные мейджоры, переходят в руки небольших частных компаний, которым глубоко наплевать на уровень углеродных выбросов.

Средством достижения светлого будущего объявлен переход на электромобили и авто с водородными двигателями — в перспективе. Сторонников нового культа не беспокоит то, что литиевые батареи, использующиеся в электромобилях и служащие три года, пока не придумали, как утилизировать. Их также не беспокоит опасность подрыва водородных двигателей. Благо уже есть наглядные примеры в виде периодически взрывающихся двигателей на газу.

В одной Британии при переходе на электрокары, по предварительным подсчетам, потребуется рост электрогенерации на 10%. В этой связи вопрос: уголь или атом? Ответить поможет угольный смог над Пекином и тотальное заражение почвы и воды рядом с Фукусимой. Вся «зеленая» энергетика — субсидируемая. Прибыли, видимо, планируется извлекать, эмитируя всё новые и новые средства с неизбежным инфляционным перегревом экономики.

Говорят, что дублером этой нетрадиционной экономики всё равно выступит вполне себе традиционная, то есть углеводородная экономика. Ну так не проще ли вложить средства в модернизацию нефтегаза, реагируя на текущие вызовы сбалансированно? Тем более что углеводородная экономика не только готова к переменам к лучшему, а уже переживает трансформационные изменения. Ан нет, ее в утиль норовят списать, обменяв неизвестно пока на что.

Вот и возникает устойчивое подозрение из-за форсированности процесса насильственных преобразований, что дело тут не обошлось без коррумпированности целого ряда деятелей, запустивших этот процесс и присосавшихся к бюджетам.

Дьявол в деталях, вернее, в стоимости энергоносителей, производимых альтернативным способом. Она высокая, и это видно невооруженным глазом. Высокая, значит, неконкурентоспособная, и крыть тут, собственно, нечем, поэтому в ход идет откровенное принуждение к декарбонизации всех и вся.

Искусственное «озеленение» Европы, Австралии и Северной Америки, простите, не приведет к изменению климата в Африке, Южной Америке, в Азии — что вы будете с этим делать? Отмените существование стран на этих континентах? Если вас так заботит СО2, то почему не заботит метан, выбросы которого на порядки вреднее?

На данный исторический момент, следует признать, человечество не обладает технологиями, которые смогут обуздать климат. И искусственный интеллект, на который так нелепо надеются некоторые прогрессивно мыслящие персонажи, тут не поможет. Для искусственного интеллекта проблемой является само человечество, и решить эту проблему он сможет только его уничтожив. Прекрасная перспектива, не так ли?

В результате человечество врет себе, выдумывая обходные пути, в то время как самоограничение и есть единственно верный выход из создавшегося цивилизационного тупика.

Интересно всё же, почему человечество периодически начинает метаться, впадая в крайности и круша вокруг себя то, что работает, и работает неплохо, надо сказать? Зачем периодически создавать просто нечеловеческие условия для выживания целых групп стран на ровном месте? ХХ век изобиловал катаклизмами, связанными с насилием над целыми народами. Та же практика, очевидно, продолжается и в нынешнем столетии.

Возможно, дело в том, что люди просто не хотят признать: нынешняя экономическая модель ориентирована на форсированное и чудовищное по своему объему потребление и производство товаров. Вместо того чтобы изменить ее и ввести умеренное потребление, сосредоточившись на качестве, а не на количестве, мы упорно пытаемся вернуться к динамичному росту количественных показателей, измеряя именно этим эффективность глобальной и национальных экономик.

Что же делать? Как всегда, на помощь другим странам приходит Россия, которая как раз и может убедительно призвать к порядку наших западных, да и восточных партнеров, чтобы не допустить очередной климатической катастрофы. Россия не только производит энергоносители, но и является одним из самых эффективных поглотителей углеродной эмиссии. Но для полноценного запуска процесса нам необходимы по-настоящему прорывные научные исследования в области влияния человека на климатические изменения. Необходимо также прекратить третировать стабильно развивающиеся традиционные компании и совместными усилиями решить наконец насущные задачи глобальной экономики.

Автор — директор Центра политической информации

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