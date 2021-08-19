Захватчики под прикрытием: вокруг крупнейшего аффинажного завода России разгорелся новый скандал

Группа компаний Katalizatoroff обивает пороги ФАС и арбитражных судов с просьбой навести порядок на рынке переработки автомобильных катализаторов. На базе единственного предприятия, принимающего и перерабатывающего данные отходы на территории России, действует целая группа вымогателей «откатов» у поставщиков, считают в холдинге. Однако судебные органы и антимонопольщики не спешат разбираться в деталях претензий жалующейся организации. В ситуации разбирались «Известия».

Молодой рынок

Рынок утилизации отработанных автомобильных катализаторов в России достаточно молод. Чуть более 10 лет назад в стране стали появляться специализированные предприятия по сбору с целью глубокой переработки лома автомобильных катализаторов, содержащих драгоценные металлы платиновой группы. Тогда и сформировалась перерабатывающая отрасль в данной индустрии.

Стоит отметить, что любой катализатор обладает ограниченным сроком службы, по истечению которого он становится опасным для окружающей среды и человеческого здоровья, а также теряет свои эксплуатационные свойства. Выбрасывать б/у катализаторы запрещено законом, поскольку они являются опасными отходами III класса и подлежат тщательному сбору и переработке.

В части государственного регулирования деятельности по сбору отходов в 2020 году президентом РФ Владимиром Путиным был дан ряд поручений по результатам проверки исполнения положений законодательства об обращении с отходами производства и потребления, отнесенными к III классу опасности, что говорит об особом интересе государства за контролем рынка сбора и переработки опасных отходов.

Согласно этим поручениям, утилизация автомобильных катализаторов должна выполняться строго по регламенту экологических служб специализированными компаниями, а затем поставляться на переработку для извлечения драгметаллов, которые используются для производства данных автозапчастей, — платины, палладия, родия.

Монополист по переработке

На данный момент в стране единственным предприятием, принимающим и перерабатывающим данные бытовые отходы, является государственное ОАО «Красноярский завод цветных металлов им. В.Н. Гулидова» (ОАО «Красцветмет»). 100% акций его принадлежат государству в лице правительства Красноярского края РФ. Завод перерабатывает все виды минерального и вторичного сырья, в том числе для его вовлечения в дальнейший хозяйственный оборот и получения государством дополнительных источников дохода. К слову, ОАО «Красцветмет» — крупнейший в мире производитель аффинированных металлов платиновой группы (платины, палладия, родия, иридия, рутения, осмия), а также золота и серебра.

Компании, занимающиеся приемом и утилизацией отработанных катализаторов, вынуждены сотрудничать с этим предприятием — альтернатив просто не существует. Долгие годы с красноярским монополистом сотрудничает и группа компаний Katalizatoroff — один из крупных и динамично развивающихся игроков рынка переработки катализаторов в России и странах СНГ.

Справка «Известий» В группу компаний Katalizatoroff входит ООО «Партнер», ООО «Прогресс», ООО «Техпром», ООО «Партнер-Юг», ООО «Парнер-Урал». ГК осуществляет деятельность по сбору и поставке на дальнейшую переработку использованных автомобильных катализаторов для их дальнейшей переработки и извлечения драгоценных металлов платиновой группы. В Российской Федерации, по подсчетам экспертов, ежегодно собирается и сдается на переработку около 1 тыс. т подобных отходов, 120 т из них собирается и сдается ГК Katalizatoroff.

Рука руку моет

Долгие годы руководит значимым для экономики страны заводом выходец из «Норникеля» Михаил Дягилев. Но вопросы, связанные с приемом сырья, определения закупочной цены на него решаются непосредственно заместителем руководителя завода «Красцветмет» по аффинажу Сергеем Беловым. В конце прошлого года между ГК Katalizatoroff и заводом был заключен договор поставки сырья, содержащего драгоценные металлы. И почти сразу между сторонами стал разгораться конфликт, свидетельствуют данные из письма руководства холдинга в адрес «Известий».

«В настоящее время наша группа компаний столкнулась с фактами откровенного беспредела и незаконной деятельности со стороны заместителя генерального директора ОАО «Красцветмет» Белова С.В. и сотрудников Управления «К» СЭБ ФСБ РФ Сердюкова А.С. и его начальника Бурлакова А.И., которыми незаконно организовано и осуществляется общее покровительство коммерческих и иных предприятий в данной сфере. За наш отказ работать с Беловым С.В. по системе «откатов» сотрудником Управления «К» СЭБ ФСБ РФ Сердюковым А.С. за последние полтора года у нашей группы компаний изъято товара и материальных ценностей на сумму более 120 млн рублей без какого-либо внятного правового обоснования. Последние рейды Сердюкова А.С. прошли в середине августа 2021 г. на складах всех предприятий, входящих в группу Katalizatoroff, с участием сотрудников спецназа. Нам очевидна цель данных незаконных действий — запугать, парализовать нашу деятельность, выдавить с рынка сбора и утилизации отработанных автомобильных катализаторов, очистить путь поставщикам, близким к Белову С.В.», — говорится в письме предприятия изданию.

По словам руководства холдинга, Сергей Белов совместно с подконтрольными ему лицами, используя свое положение и доминирование завода на рынке приема промышленных отходов, устанавливает разные закупочные цены на одни и те же отходы для разных поставщиков. В письме подчеркивается, что при установлении закупочных цен нет четких и прозрачных условий, индикаторов, тарифов, зависящих от объема поставок и т.д., равных для всех поставщиков. То есть умышленно не соблюдается или нарушается порядок ведения учета и отчетности в данной сфере.

Вся эта деятельность, указывается в письме, осуществляется в личных интересах Белова С.В. и в интересах связанных с ним компаний. В результате такого намеренного и противоправного ограничения заводом круга поставщиков снижается и количество собранных отходов. Более того, от сотрудников завода, подчиненных лично Белову С.В., под угрозой остановки приема отходов, расторжения договоров, снижения закупочных цен неоднократно поступали незаконные требования о безвозмездной передаче им долей в бизнесе и дополнительных «откатах», т.е. незаконном возврате им части денежных средств в наличной форме, полученных нами от ОАО «Красцветмет» в качестве оплаты за отходы потребления и производства.

По словам руководителей холдинга, после их отказа выполнять условия, у Katalizatoroff и начались проблемы. ОАО «Красцветмет» попытался в одностороннем порядке изменить условия заключенного договора и существенно снизить ставки по закупке сырья, пытаясь оказать дополнительное давление. Кроме того, ОАО «Красцветмет» прекратил оплату уже отгруженного на завод сырья», — говорится в письме.

Так, руководством завода незаконно удерживается крупная партия сырья на общую сумму более 70 млн рублей, поставленная на завод в июне и за которую завод так и не рассчитался. Без объяснения причин не оплачиваются переработанные заводом партии на сумму 41 млн рублей. В результате входящие в группу ООО «Партнер», ООО «Прогресс» были вынуждены обратиться в Арбитражный суд Красноярского края (копии исковых заявлений имеются в распоряжении «Известий»), приложив к искам необходимые документы о поставке сырья. Суд первой инстанции приступил к рассмотрению данных дел, заседания назначены на середину сентября.

В июле этого года предприятие было вынуждено обратиться и к руководителю Федеральной антимонопольной службы России Максиму Шаскольскому (заявление имеется в распоряжении «Известий»). В своей жалобе заявители указывают: «В настоящее время менеджментом ОАО «Красцветмет» под руководством заместителя генерального директора Белова С.В., курирующего направление аффинажа, созданы неравные условия по оплате сырья для поставщиков; происходят регулярные задержки по оплате поставленного сырья отдельным поставщикам, не входящим в круг интересов Белова С.В.; оказываются преференции отдельным поставщикам, близким к Белову С.В.».

Погряз в скандалах

Красноярский завод примечателен во всех отношениях: и по значимости для страны, и по масштабам производства для отрасли, и по налогам в бюджет Красноярского края. Как писали местные СМИ, «Красцветмет» у региональных властей был всегда на особом счету. Удивительно, что при таком положении завод до сих пор сотрясают скандалы различного масштаба: от штрафов Ростехнадзора за эксплуатацию оборудования без проведения необходимых экспертиз безопасности до исков о банкротстве со стороны кредиторов.

А летом прошлого года Генпрокуратура РФ возбудила против неустановленных лиц завода уголовное дело о мошенничестве почти на 2 млрд рублей. Прокуратура сообщила, что «Красцветмет» заключил договор с санкт-петербургским ювелирным заводом «Ювелиры Северной столицы», согласно которому ювелирный завод приобрел золото через подконтрольные ему организации без учета НДС. В этом деле одним из фигурантов значится Сергей Белов.

События, о которых идет речь, произошли в 2012–2014 году. Недоимку и налоговую схему выявили еще в 2017-м. Но уголовное дело о хищении крупной суммы не могли возбудить целых три года. Многие полагают, что такая задержка объясняется заинтересованностью региональных властей и, в частности, руководства краевого ФСБ, но доказательств этой позиции нет. Примечательно, что «Ювелиры Северной столицы» уже прекратили свое существование. С кого теперь будут взыскивать ущерб, причиненный государству, непонятно.