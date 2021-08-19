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В ОП предложили запретить необоснованный сбор персональных данных

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В России на законодательном уровне необходимо запретить необоснованный сбор персональных данных. С таким предложением выступили 19 августа в Общественной палате, где эксперты обсудили в том числе вопросы сбора операторами персональных данных при покупке товаров или услуг, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Участники дискуссии привели примеры жалоб граждан на подобные сборы.

«Никто не должен забывать, что персональные данные — это частная собственность наших граждан. Это означает, что россияне имеют право распоряжаться этими данными по своему усмотрению, также эти данные должны находиться под защитой государственных органов»,— заявил декан факультета ВШЭ, член Общественной палаты РФ Вадим Виноградов.

Он также привел данные статистики. Так, по результатам опроса Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ, более 50% россиян уверены, что не могут самостоятельно защитить свои данные в сети. С этим согласен 81% участников опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ в июле этого года. По утверждению респондентов, обеспечивать безопасность личной информации в интернете должны владельцы сайтов, провайдеры сервисов и государство.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев, в свою очередь, согласился с необходимостью введения дифференцированных штрафов, в том числе для тех компаний, которые не уведомляют Роскомнадзор о том, что являются операторами персональных данных.

Ранее, 13 августа, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ исключило возможность передачи персональных данных и геолокации россиян аудиовизуальными сервисами. Из проекта нового постановления министерства, размещенного на портале нормативных правовых актов, следует, что планируется только передача данных о регионе пользователя в целях исследования аудитории.

22 июля генеральный директор компании Vivaldi Technologies, которая специализируется на создании программного обеспечения, Йон фон Течнер рассказал о признаках, по которым можно определить кражу личных данных.

Он призвал внимательно изучить рекламные материалы, которые пользователь видит в интернете. О возможной утечке данных будет свидетельствовать то, что реклама стала более адаптированной к интересам гражданина.

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