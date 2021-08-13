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В Минцифры исключили передачу персональных данных аудиовизуальными сервисами

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Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ исключило возможность передачи персональных данных и геолокации россиян аудиовизуальными сервисами. Об этом сообщили в ведомстве.

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Вопрос касается проекта постановления министерства «Об утверждении перечня и порядка предоставления данных, получаемых уполномоченной организацией по исследованию объема аудитории для проведения исследований объема аудитории информационных ресурсов, объем аудитории которых подлежит исследованию», размещенного на портале нормативных правовых актов.

Из проекта постановления следует, что планируется только передача данных о регионе пользователя в целях исследования аудитории.

«Минцифры неоднократно подчеркивало, что для целей измерения нужны именно обезличенные данные. Более того, упомянутые в проекте сведения вообще не относятся к персданным»,— рассказали ТАСС в министерстве.

В свою очередь, директор по работе с органами государственной власти «Триколор» Владимир Трунов рассказал агентству, что компания будет предоставлять данные, которых будет достаточно для определения объема аудитории спутникового и онлайн-сервисов, единиц контента, а также данные о регионе пользователя.

По его словам, дополнительные сведения могут передаваться исследовательской организации только с согласия операторов.

Ранее, 28 июля, подразделение IBM Security представило результаты глобального исследования, посвященного финансовой оценке ущерба от утечек данных. Так, 44% была связана с кражей персональных данных потребителей, и это самый распространенный тип инцидентов в отчете IBM Security. Самый большой ущерб возникает при краже идентифицирующих персональных данных: $180 на каждую украденную запись по сравнению со $161 на каждую запись в среднем по всем категориям утечек.

22 июля генеральный директор компании Vivaldi Technologies, которая специализируется на создании программного обеспечения, Йон фон Течнер рассказал о признаках, по которым можно определить кражу личных данных.

Он призвал внимательно изучить рекламные материалы, которые пользователь видит в интернете. О возможной утечке данных будет свидетельствовать то, что реклама стала более адаптированной к интересам гражданина.

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