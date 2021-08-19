Первый урожай фисташек в Астраханской области соберут в 2023 году

В Астраханской области в 2023 году планируют собрать первый урожай фисташек. Об этом начальник управления сельского хозяйства администрации муниципального образования «Лиманский район» Александр Малов рассказал «Астрахани 24».

Эксперимент по выращиванию фисташки проводится в Лиманском районе региона. Финансирование проекта осуществляет иранский инвестор.

«Это перспективный проект. Выращивание фисташки не пробовали не то что в Астраханской области, но и в России. Территория Лиманского района по многим параметрам подходит для разведения данной культуры. Чтобы вырастить фисташки, необходимо семь лет. Первый урожай планируется собрать в 2023 году», — объяснил Малов.

Площадь фисташкового сада составляет 5 га. Часть размещена в солончаковых местах.

Ранее в августе «Известиям» рассказали в пресс-службе Минсельхоза, что в этом году возрастет производство бахчевых культур, то есть отечественных арбузов и дынь. В сравнении с прошлым годом урожай увеличится на 20,8%, до более 700 тыс. т. В 2020-м собрали 579,4 тыс. т бахчевых.