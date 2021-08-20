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Ученые назвали признаки склонности к изменам

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Ученые Оксфордского университета назвали признаки, которые могут указывать на склонность к изменам. Об этом говорится в статье, опубликованной в издании Biology Letters.

Специалисты выяснили, что неверность может быть обусловлена определенным вариантом гена DRD4, управляющим работой одного из рецепторов дофамина — гормона удовольствия. Специалисты опросили более 180 молодых людей на предмет их сексуальной жизни, а затем провели анализ ДНК.

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У добровольцев с длинной формой гена DRD4 дофамин хуже захватывался рецептором, чем у обладателей короткого варианта гена. Такие испытуемые оказались менее чувствительны к гормону удовольствия, поэтому им требовалось больше сексуальных контактов для получения той же реакции, что и у остальных.

Более половины обладателей длинного DRD4 изменяли постоянным партнерам, при этом 45% из них практиковали отношения на одну ночь. В то же время носители короткой формы гена были неверны в два раза реже — всего в 22% случаев.

Кроме того, ученые провели еще одно исследование, в котором приняли участие 454 человека. У добровольцев взяли ряд анализов, а также попросили заполнить специальную анкету с вопросами.

Так, исследователи выявили закономерность, характерную для женщин, склонных к отношениям на стороне. Оказалось, что у них указательный палец левой руки длиннее безымянного.

При этом у мужчин подобная связь не наблюдалась.

Как отметили исследователи, длина указательного пальца зависит от количества эстрогенов — женских половых гормонов в организме. Чем выше их концентрация, тем более импульсивной является женщина.

Ранее, 14 февраля, директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина рассказала о влиянии гормонов на ощущение несчастной любви. Так, дофамин, окситоцин и серотонин отвечают за биологическую составляющую любви, эмоций и счастья. Низкий уровень одного из них может привести к тому, что человек будет чувствовать себя несчастным, недостаточно любимым.

«Сгладить» страдания и уменьшить тревожность и напряжение помогает окситоцин. Он вырабатывается в гипоталамусе и вместе с серотонином позволяет формироваться чувствам привязанности и нежности.

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