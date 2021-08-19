Число погибших на пожарах детей выросло в Пермском крае в восемь раз

В Пермском крае в этом году фиксируют существенный рост числа погибших в результате пожаров детей. Данные опубликованы на сайте краевого министерства территориальной безопасности.

«В 2021 году на пожарах в Пермском крае погибли 17 несовершеннолетних, что в 8,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Травмы за этот же период получили 13 детей», — цитирует ведомство ИА «Ура.ру».

По данным ГУ МЧС России по региону, в 2020-м на пожарах погибли два ребенка, в 2019-м — четыре, в 2018-м — восемь.

В большинстве случаев трагедии происходили с детьми, оставленными без присмотра. Причины возгораний при этом разные — ветхая проводка, неосторожное обращение с огнем, неисправная печь и др.