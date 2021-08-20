Введение Wildberries дополнительной комиссии в 2% при оплате картами Visa и Mastercard — это маркетинговый ход, рассчитанный на общественный резонанс и получение дополнительного дохода. Сообщая, что комиссии международных платежных систем якобы достигают 2%, тогда как использовать карты «Мир», систему быстрых платежей или SberPay значительно выгоднее, ритейлер преднамеренно вводит пользователей в заблуждение. Схема начисления комиссий за операции по картам значительно сложнее.

Продавец платит комиссию за эквайринг ― приём безналичных платежей ― банку, где он обслуживается. Она может доходить до 2%, которые затем в неравной пропорции делятся на три части между банком-эквайером, платежной системой и банком-эмитентом карты, с которой была сделана покупка. При этом комиссия платежной системы составляет наименьшую часть и измеряется десятыми долями процента. Поскольку Visa, Mastercard и «Мир» работают на конкурентном рынке, у всех трех игроков интерчейндж примерно одинаковый.

Комиссию за карточные операции еще в 2017 году практиковал лоукостер «Победа». На последнем этапе оплаты билетов на сайте всплывало окно, уведомляющее о наценке из-за способа платежа. Роспотребнадзор тогда посчитал, что дополнительный сбор нарушает права потребителей, однако Щербинский суд Москвы не признал его дискриминационным. Тем не менее, в 2019-м «Победа» наценку отменила, обосновывая это желанием увеличить продажи через интернет.

Visa и Mastercard публично заявили, что проводят анализ ситуации с Wildberries. С юридической точки зрения, стратегий поведения у международных систем несколько. Во-первых, правилами этих платежных систем запрещено взимание торговцами дополнительных комиссий (наценок) при оплате картами, что согласуется с положениями «О защите прав потребителей», который не позволяет устанавливать разные цены в зависимости от способов оплаты.

Во-вторых, кейс может расцениваться как нарушение антимонопольного законодательства, поскольку дополнительная комиссия взимается только за использование международных платежных систем, тогда как за применение карт «Мир» сбор не полагается. Дискриминация налицо. Хотя в ФАС уже сообщили, что закон о защите конкуренции запрещает создавать особые условия только для доминирующих на рынке игроков, коим Wildberries не выступает. Однако подобные действия одной компании могут привести к открытию ящика пандоры.

Наиболее вероятен третий вариант ― что Visa и Mastercard выставят санкции за нарушение правил работы банкам-эквайерам, которые обслуживают Wildberries. По договору с платежной системой, торговая уступка, в том числе интерчейндж может включаться в стоимость обслуживания, но не может выглядеть как отдельная строка, увеличивающая цену товара для покупателя. Потенциальный штраф возможно будет учитываться кредитной организацией в условиях договора с Wildberries.

Наконец, важно понимать, что как правило банк не берёт деньги с ритейлера отдельно за каждую услугу (инкассацию, ведение расчётного счёта, эквайринг) ― обычно магазин платит за обслуживание общую сумму, которая закладывается в конечную цену для пользователя. В нашем случае получается, что сбор платежной системы учитывается дважды: в общей стоимости обслуживания и в качестве дополнительной наценки. Двойная комиссия также может вызвать вопросы ФАС.

Мой прогноз: Wildberries в ближайшее время допкомиссию либо отменит, либо трансформирует ее. Выделить определённые способы оплаты можно, скажем, с помощью программ лояльности. Например, платежные системы безболезненно вводили скидки при оплате картами в метро. Эти акции не подпадают под понятие дискриминации по способу платежа.

В любом случае, развернувшийся скандал ― отличный пиар-ход для ритейлера, который несколько дней подряд обсуждается в СМИ и соцсетях. Кстати, еще один бенефициар рекламной кампании ― сервис «Сбера» SberPay. Даже если Wildberries или обслуживающим его банкам будут выставлены штрафы от антимонопольщиков, Роспотребнадзора или самих платежных систем, реклама и потенциальное расширение продаж покроют все траты.

Автор ― вице-президент Ассоциации банков России

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