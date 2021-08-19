Минфин назвал допустимый для бюджета семьи размер платежа по ипотеке

Ипотеку стоит брать, если ежемесячный платеж по ней будет составлять не более 25% от семейного бюджета, но каждая семья должна сама определять комфортную ежемесячную сумму, учитывая свои особенности. Об этом заявил замглавы Минфина России Михаил Котюков в ходе «Ипотечного марафона» в четверг, 19 августа.

Всероссийский экспертный марафон по ипотеке прошел в формате прямых эфиров и транслировался в соцсети «Одноклассники» в 10:00 мск. Эфиры будут доступны для просмотра в записи.

По словам Котюкова, «в зоне допустимого риска» находится сумма, которая составляет примерно четвертую часть от бюджета семьи. Платить больше будет достаточно трудно — если, например, из текущего бюджета придется отдавать третью часть или больше.

Замминистра подчеркнул, что у каждой семьи есть свои особенности. Кто-то может отказывать себе в расходах, кому-то это делать крайне сложно. Он посетовал, что есть примеры, когда люди берут ипотеку, принимают на себя более высокие обязательства, а потом оказывется, что им «достаточно трудно» эти обязательства обслуживать, и они «загоняют себя в долговую ловушку».

Кроме того, замглавы ведомства призвал граждан, которые собираются взять кредит на покупку жилья, следить за своим здоровьем. Заемщикам придется рассчитать свои силы, ведь им будет необходимо выплачивать ссуду в течение десятков лет. Он посоветовал «семь раз, а может, даже больше отмерить».

17 августа премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о продлении льготной семейной ипотеки до конца 2023 года. Ее распространят и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018 года.

Программу госсубсидирования ипотеки уже продлевали. Она должна была завершиться 1 июля 2021 года, но президент России Владимир Путин в начале июня призвал продлить ее до 1 июля 2022-го с повышением ставки до 7% и установлением предельной суммы кредита для всех регионов в 3 млн рублей. Тогда российский лидер пообещал распространить ее и на семьи с одним ребенком, если он родился после 1 января 2018-го.

В апреле программу расширили, льготная ставка стала доступна в том числе для строительства частного дома и покупки земельного участка.