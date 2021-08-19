Первый этап Воскресенского тракта начали строить в Казани

В Казани стартовало строительство пятой «вылетной» городской магистрали. Стоимость работ оценивается в 12 млрд рублей.

Трасса станет дублером Мамадышского тракта и пройдет в два этапа. Первый отрезок — от улицы Гвардейской до проспекта Победы. На дороге протяженностью 3,8 км предусмотрены три полосы в каждом направлении. Дорожникам предстоит построить два тоннеля, три подземных и один надземный пешеходный переход. Об этом сообщает ИА «Татар-информ».

Протяженность второго этапа составит 7,9 км. Дорога пройдет от проспекта Победы до автодороги М-7 «Волга». На данный момент специалисты ведут проектирование проезжей части. Ориентировочная стоимость строительства составит 19 млрд рублей.

В Волгоградской области планируют построить новую дорогу, которая соединит села Песковатку и Чернозубовку. Стоимость проекта оценивается в 257,6 млн рублей.