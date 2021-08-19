Новую дорогу построят в Волгоградской области за 257,6 млн рублей

В Дубовском районе Волгоградской области построят новую дорогу. Начальная стоимость контракта составляет 257,6 млн рублей.

Трасса соединит села Песковатку и Чернозубовку. Об этом сообщает сайт «НовостиВолгограда.ру». Средства на строительство будут выделяться с 2021 по 2023 год.

Согласно условиям закупки, подрядчику предстоит создать технический план, переустроить сети связи, возвести временные сооружения, компенсировать негативное влияние на окружающую среду. Перед непосредственным строительством дороги необходимо исследование местности на наличие снарядов времен Великой Отечественной войны.

Основной этап строительства обойдется в 165,3 млн рублей. Гарантийный срок строительства составит восемь лет.

Торги пройдут 26 августа.

На данный момент в регионе завершается строительство четырех дорожных объектов регионального и межмуниципального значения. Общая протяженность новых дорог составит 29,7 км.