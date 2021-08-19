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ЦИК высказалась о решении не допускать Грудинина к выборам в Госдуму

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Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова осудила предпринимателя Павла Грудинина за махинации с офшорными счетами, а партию КПРФ — за выступления в его защиту. Об этом она заявила 19 августа в ходе заседания ЦИК.

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По словам Памфиловой, из-за принятого решения на Центризбирком вылилась «масса помоев и оскорблений».

«Вместо того чтобы посмотреть с другой стороны, как может партия, которая защищает интересы трудящихся, защищать интересы человека, который много лет выводил в грязные офшоры миллиарды заработанных другими людьми трудовых рублей, денег. И вместо того чтобы платить налоги в родной стране, когда человек, называющий себя патриотом, фактически уводил их в эти грязные офшоры, лишая государство тех миллиардов, на которые можно было бы построить не одну школу, которой они хвалятся, а несколько таких», — указала она.

Ранее в этот же день апелляционная коллегия Верховного суда РФ признала законным решение о недопуске Грудинина к выборам в Госдуму.

24 июля ЦИК России приняла решение об исключении Павла Грудинина из списка КПРФ, после того как бывшая супруга олигарха Ирина Грудинина в письме в ЦИК указала на то, что он до сих пор владеет долей в иностранном офшоре.

Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что Грудинин стремится получить депутатский мандат для получения неприкосновенности. Генпрокуратура провела проверку и установила, что он действительно скрывает зарубежные счета.

Кроме того, в послании Грудинина указала, что перед бракоразводным процессом бизнесмен начал прятать имущество и выводить за границу свои активы, чтобы ни жена, ни дети не могли на них претендовать. При этом, как заявляла Грудинина, еще будучи в браке, предприниматель завел любовницу.

Адвокаты экс-супруги олигарха считают, что в КПРФ выгораживают бизнесмена и даже внесли его в федеральную тройку, поскольку рассматривают его в качестве спонсора партии. Также адвокаты считают, что в случае попадания Павла Грудинина в Госдуму он усилит давление на свою бывшую жену.

Об иностранных счетах и 1/3 доли олигарха Грудинина в белизской компании Bontro Ltd впервые стало известно во время президентских выборов в 2018 году. Эта информация частично подтвердилась, однако уже после проведения голосования бизнесмен заявил, что свою долю якобы продал перед выборами.

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