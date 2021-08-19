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Более 120 культурных площадок Москвы присоединились к акции «Ночь кино»

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Более 120 культурных площадок Москвы пригласили жителей столицы принять участие в ежегодной акции «Ночь кино». Об этом говорится в сообщении на портале mos.ru 19 августа.

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«В этом году к традиционной акции присоединились больше 120 столичных площадок. Помимо кинотеатров, показы пройдут в городских культурных центрах, музеях, библиотеках и парках», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, в этом году на больших экранах в «Ночь кино» покажут фильмы — участники крупнейших кинофестивалей, советскую классику, популярные современные картины, сериалы и подборки короткометражных лент.

Узнать подробное расписание и зарегистрироваться для посещения мероприятий можно на сайте акции.

Кроме того, специальными событиями мероприятия станут показы с пленки 35 мм в нестандартных для киносеансов местах. В том числе кино можно будет посмотреть в арке входа парка Горького, на Даниловском рынке, смотровой площадке Северного речного вокзала, отмечается в сообщении.

Также в выставочном павильоне Московских центральных диаметров представят документальный фильм о первом кинопоказе братьев Люмьер из архива Музея кино.

В числе других специальных событий, приуроченных к «Ночи кино», для москвичей состоится киноконцерт «Сила кино» в отреставрированном кинотеатре «Художественный». Он будет включать в себя музыкальные фрагменты из картин 1920–1930-х, 1940-х и 1960–1970-х годов.

В кинотеатрах «Космос», «Салют», «Юность», «Звезда», «Факел», «Иллюзион», а также в Центре документального кино и Третьяковской галерее представят эксклюзивную программу «Открытые границы». В нее вошли фильмы, участвовавшие в конкурсных программах Берлинского, Каннского, Роттердамского и других крупных кинофестивалей последних лет.

Московские кинотеатры, парки, культурные центры и библиотеки представят программу Министерства культуры России и Фонда кино, в которую включили три самых популярных российских фильма этого года: картина «Огонь» Алексея Нужного, фэнтези «Конек-горбунок» Олега Погодина и семейный фильм «Пальма», снятый режиссером Александром Домогаровым-младшим.

Также в кинотеатрах Москвы пройдут марафоны российских сериалов, короткометражек и анимационных лент для детей.

«Ночь кино» в столице будет проводиться в шестой раз. Все мероприятия организуют с соблюдением действующих санитарных мер. Зрителям потребуется носить маски в помещениях и придерживаться социальной дистанции на всех площадках акции.

Мероприятия самых разных проектов Москвы, связанных с образованием, досугом, спортом, здравоохранением, благоустройством, объединяет столичная программа «Мой район». Ее цель — системное и гармоничное развитие всех районов города вне зависимости от их удаленности от центра.

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