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Опрос показал отношение россиян к загородному отдыху внутри страны

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Более 90% опрошенных россиян отметили, что готовы отправиться в туристическое загородное путешествие внутри страны. Это следует из результатов опроса, проведенного Россельхозбанком и Ассоциацией самых красивых деревень и городков России. Исследование имеется в распоряжении «Известий».

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По мнению половины опрошенных городских жителей, для загородного отдыха хватит недели, так ответила почти половина респондентов. Четыре из десяти опрошенных склоняются к отдыху в выходные дни, а оставшиеся 12% хотели бы отправиться в продолжительное путешествие на несколько недель.

Больше всего опрошенные туристы хотели бы посетить Байкал, Карелию и Алтай. Каждый четвертый участник опроса хотел бы отдохнуть в Краснодарском крае и Крыму. Также в тройку лидеров по желаемым направлениям вошли Мурманск, Камчатка и Сахалин.

Как отмечается, больше всего туристы в путешествиях вдали от мегаполисов хотят получить новые впечатления от малоизвестных маршрутов, причем второе и третье места в опросе заняли пожелания побыть в окружении природы в формате активного отдыха. На более новые и экзотические варианты: гастротуризм, винный туризм, цифровой детокс и солидарный туризм — пока совокупно приходится 19% ответов.

Кроме того, россияне также желают познакомиться с культурно-историческим наследием места отдыха.

Главными требованиями к месту проживания в поездке россияне назвали комфортные условия для проживания, стоимость переезда и проживания и транспортную доступность.

Около 75% путешественников могут отказаться от поездки из-за низкого качества условий проживания, плохой экологии и многолюдности.

По словам заместителя председателя правления Россельхозбанка Дениса Константинова, последний год стал поворотным и обратил внимание россиян на внутренний туризм, в том числе на сельскую местность.

«Они богаты культурным и природным наследием, которого не хватает жителям крупных городов. Поэтому миссия Россельхозбанка — продолжить строительство «моста» между городом и деревней, помочь городскому жителю найти отдых, вдохновение и даже работу на сельских территориях. Мы высоко оцениваем туристический потенциал сельских территорий, в первую очередь на основе фермерских хозяйств. Ведь это готовая инфраструктура для жизни, труда и полноценного отдыха», — отметил он.

3 августа президент России Владимир Путин на встрече с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым обратил внимание на особую роль инфраструктурных проектов в регионе. По его словам, подобные инициативы имеют общенациональное значение, поскольку в «эти места отдыха шикарные и люди едут со всей страны — как к черноморскому побережью», добавил Путин.

Темрезов, в свою очередь, уточнил, что в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19, регион посетили 1,54 млн туристов. Притом, подчеркнул глава республики, население составляет 500 тыс. человек.

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