Сергей Шойгу преодолел трассу «Танкового биатлона» на танке Т-80БВМ

Сергей Шойгу лично опробовал трассу «Танкового биатлона». Министр обороны РФ преодолел маршрут на танке Т-80БВМ. Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабино к проведению АРМИ-2021, сообщает телеканал «Известия». «Танковый биатлон» пройдет с 22 августа по 4 сентября. В соревнованиях в Алабино примут участие команды более чем из 20 стран.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.