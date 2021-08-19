Туристам запретили подниматься на вершину Мутновского вулкана

На территории Мутновского вулкана на Камчатке сошел селевой поток. Это подтвердили представители парка «Вулканы Камчатки». Из-за случившегося закрыт туристический маршрут на вершину вулкана.

По словам регионального министра туризма Владимира Русанова, которые приводит ИА KamchatkaMedia, сель создал большую заводь — озеро. Инспекторы природного парка заявили о существовании высоких рисков того, что запруду прорвет, и объем воды затопит ущелье, по которому проходит туристическая тропа в кратер вулкана.

Агентство напоминает, что селевой поток на территории Мутновского вулкана сошел от трещины до начала подъема через реку Вулканную. Информации о пострадавших или пропавших без вести пока не было.

17 августа сообщалось, что на Камчатке двое мужчин сорвались вниз с вулкана Ключевская Сопка. Они оступились и пролетели вниз около 1 тыс. м.