Эксперты спрогнозировали начало поставок газа по СП–2 в октябре

Поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в октябре, а объемы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток трубопровода и ситуации на газовом рынке. Об этом рассказали ТАСС опрошенные 19 августа эксперты.

Ранее в этот же день «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале, что по СП–2 могут поставить 5,6 млрд куб. м газа в этом году. Холдинг также подвел итоги работы газопровода «Северный поток» на конец июля. Поставки в Европу по нему достигли 33,7 млрд куб. м, что выше уровня прошлого года, когда было в 32,9 млрд куб. м. В ФРГ через него поставили 22,7 млрд куб. м газа, а за аналогичный период прошлого года — 15,9 млрд куб. м.

По всем направлениям в Германию холдинг экспортировал 33,1 млрд куб. м трубопроводного газа, что на 42% больше, чем за семь месяцев 2020 года и на 8,5% больше того же периода 2019-го. В то же время заполненность подземных газовых хранилищ в ФРГ на 1 августа составляла около 50% — в прошлом году в тот же день было 88,6%.

По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, если предположить, что в декабре газопровод выйдет на загрузку в 70% от проектной мощности, а его наполнение газом будет происходить постепенно, то, возможно, «Газпром» исходит из того, что полноценные поставки могут начаться примерно в октябре».

С ним согласился заместитель главы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, подчеркнув, что, если поставки по «Северному потоку — 2» начнутся с начала нового газового года 1 октября, то объемы прокачки могут оказаться выше. Он не исключил, что Европе придется запустить до конца года обе нитки газопровода.

Ранее 19 августа директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова спрогнозировала, что «Газпром» до конца года сможет дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск «Северного потока — 2» не задержится. Она считает, что запуск трубопровода в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка 4–5 млрд куб. м газа, что сопоставимо с активным объемом ПГХ в германском Редене.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.