Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
В Москве появится новый Ледовый дворец ЦСКА
Мир
В Баварии назвали США ответственными за ситуацию в Афганистане
Спорт
Международная федерация гимнастики назвала непредвзятым судейство на ОИ
Мир
Лавров заявил о готовности РФ возобновить московский формат по Афганистану
Экономика
Цена нефти марки Brent упала ниже $66 за баррель
Интернет
Суд оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за отказ удалить запрещенный контент
Авто
АвтоВАЗ приостановит выпуск автомобилей на неделю
Мир
США ежедневно тратили на Афганистан $300 млн на протяжении 20 лет
Мир
Запуск БелАЭС отложили из-за проблемы с турбогенератором

Эксперты спрогнозировали начало поставок газа по СП–2 в октябре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Поставки газа в Европу по «Северному потоку — 2» могут начаться уже в октябре, а объемы прокачки будут зависеть от условий запуска обеих ниток трубопровода и ситуации на газовом рынке. Об этом рассказали ТАСС опрошенные 19 августа эксперты.

Кризис закончился: цены на газ обновляют рекорды
Эпоха дешевого газа, когда цены в Европе падали ниже $100 за 1 тыс. куб. м, уходит в прошлое

Ранее в этот же день «Газпром» сообщил в своем Telegram-канале, что по СП–2 могут поставить 5,6 млрд куб. м газа в этом году. Холдинг также подвел итоги работы газопровода «Северный поток» на конец июля. Поставки в Европу по нему достигли 33,7 млрд куб. м, что выше уровня прошлого года, когда было в 32,9 млрд куб. м. В ФРГ через него поставили 22,7 млрд куб. м газа, а за аналогичный период прошлого года — 15,9 млрд куб. м.

По всем направлениям в Германию холдинг экспортировал 33,1 млрд куб. м трубопроводного газа, что на 42% больше, чем за семь месяцев 2020 года и на 8,5% больше того же периода 2019-го. В то же время заполненность подземных газовых хранилищ в ФРГ на 1 августа составляла около 50% — в прошлом году в тот же день было 88,6%.

По словам старшего директора группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрия Маринченко, если предположить, что в декабре газопровод выйдет на загрузку в 70% от проектной мощности, а его наполнение газом будет происходить постепенно, то, возможно, «Газпром» исходит из того, что полноценные поставки могут начаться примерно в октябре».

С ним согласился заместитель главы Фонда энергетической безопасности Алексей Гривач, подчеркнув, что, если поставки по «Северному потоку — 2» начнутся с начала нового газового года 1 октября, то объемы прокачки могут оказаться выше. Он не исключил, что Европе придется запустить до конца года обе нитки газопровода.

Ранее 19 августа директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова спрогнозировала, что «Газпром» до конца года сможет дополнительно поставить в Европу объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск «Северного потока — 2» не задержится. Она считает, что запуск трубопровода в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка 4–5 млрд куб. м газа, что сопоставимо с активным объемом ПГХ в германском Редене.

«Северный поток — 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021