С начала 2021 года на спецстоянки отправили более 3 тыс. авто без номеров

С начала 2021 года более 3 тыс. автомобилей без номеров были перемещены на спецстоянки эвакуаторами «Московского паркинга». Такую цифру «Известиям» в четверг, 19 августа, назвали в Администраторе московского парковочного пространства (АМПП).

Там отметили, что более половины из этих машин (1625) были припаркованы с нарушениями. Остальные стояли в соответствии с правилами, однако, согласно регламенту антитеррористической комиссии Москвы, они могут представлять опасность для окружающих: например, числиться в угоне или иметь отношение к противоправной деятельности.

Лидерами среди автомобилей без номеров, припаркованных с нарушениями, стали машины марок ВАЗ (193), BMW (91) и Kia (86). Чаще всего транспортные средства без номеров оставляли на улице Твардовского в Северо-Западном административном округе: оттуда увезли 203 автомобиля. Далее следуют улицы Лобненская (159 авто) и Полины Осипенко (27) на севере города.

В АМПП разъяснили, что авто, припаркованные с нарушениями правил остановки, могут помешать другим участникам дорожного движения и спровоцировать ДТП. Решение об их перемещении на спецстоянку принимают сотрудники МАДИ или ГИБДД. Нарушитель при этом должен заплатить штраф и стоимость перемещения и хранения транспортного средства на спецстоянке.

Если же автомобиль без номеров был припаркован по правилам, то его перемещают на спецстоянку для проверки. Происходит это также по решению инспектора МАДИ или ГИБДД. Если автомобиль оказывается безопасным, владелец может забрать его, не оплачивая перемещение и хранение.

В начале августа в Администраторе московского парковочного пространства сообщали, что лидерами по эвакуации за нарушение правил парковки в 2021 году стали автомобили Kia.

По всем вопросам, касающимся московского парковочного пространства, можно обращаться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 с мобильного.