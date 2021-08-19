Под Саратовом ребенок утонул во время купания с матерью на матрасе

Четырехлетний мальчик в Саратовской области утонул во время купания с матерью на надувном матрасе. Об этом в четверг, 19 августа, сообщила пресс-служба регионального СК.

ЧП произошло 18 июля на пляже города Балаково. 31-летняя женщина вместе с четырехлетним сыном заплыла на надувном матрасе за буйки и в какой-то момент захотела спуститься с матраса в воду. В этот момент ребенок упал в воду, захлебнулся и утонул.

Как отмечает сайт kp.ru, женщина отдыхала на пляже вместе с мужем и двумя детьми.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, пишет РЕН ТВ.

17 августа в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии в водоеме утонули мать с восьмилетним сыном, а также пытавшийся спасти их мужчина. По предварительным данным СК, пара отдыхала на берегу и употребляла спиртное, после чего отправилась купаться вместе с ребенком. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».