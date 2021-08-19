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Украинского художника вызвали на допрос из-за инсталляции «Хохлы»

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Заслуженного художника Украины Ивана Салевича из-за инсталляции под названием «Хохлы» вызвали на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщило в среду, 18 августа, издание «Украина.ру».

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Речь идет о созданных им фигурах в вышиванках, которые стоят на коленях и «направляют взгляд к России». По словам самого Салевича, таким образом он хотел передать отсутствие национальной идентичности у части украинцев.

Композиция все же появится на выставке к Дню независимости Украины, но с пояснительным текстом.

В СБУ в свою очередь уточнили, что речь шла не о запрете показа. Ведомство отметило, что «никакого вмешательства в свободу творчества» не было.

Ранее, 17 августа, украинские националисты устроили погром в центре Киева, разгромив экспонаты выставки, представляющие собой предметы советского быта, добавляет «Пятый канал».

В ноябре 2018 года в годовщину Октябрьской революции украинский художник Андрей Сидоренко предложил собравшимся в Киеве зрителям уничтожить серпом и молотом его картину под названием «Гегемон». Как отметил Сидоренко, акция разоблачает неестественное сочетание ностальгии по советским временам, передает его слова «Обозреватель».

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