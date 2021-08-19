Больше 20 человек погибли на водоемах Псковской области

В 2021 году 22 человека утонули в водоемах Псковской области. В основном причиной гибели становится купание в необорудованных местах.

По данным МЧС, основная часть несчастных случаев пришлась на первую половину лета. Люди погибали на диких пляжах, где нет спасателей и необходимого оборудования. Об этом сообщает Псковская лента новостей.

Температура воды в водоемах составляет +24…+26 градусов. Из-за комфортных условий число отдыхающих возросло. ГИМС региона совместно с другими ведомствами регулярно проводит профилактические мероприятия. Жителям Псковской области напоминают, что купаться в состоянии алкогольного опьянения нельзя, так как спиртное притупляет инстинкт самосохранения. Согласно статистике, каждый третий утонувший употреблял алкоголь перед купанием.

В Иркутской области с начала лета зарегистрировано 40 случаев гибели людей на водоемах. Число погибших за год выросло на 40%. В основном несчастные случаи происходили в местах стихийного отдыха, а также на опасных участках рек и карьеров.