В Иркутской области 40 человек утонули с начала лета

В Иркутской области с начала лета зарегистрировано 40 случаев гибели людей на водоемах. Число погибших выросло на 40% по сравнению с 2020 годом.

Трагедии произошли в 20 муниципальных образованиях региона. По данным МЧС, местные жители гибли в местах стихийного отдыха, а также в опасных местах рек и карьеров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В ведомстве уточнили, что сложная ситуация ежегодно складывается во время отпусков и школьных каникул. За лето в этом году погибли шестеро детей. В конце каждого месяца проводится акция «Вода — безопасная территория», во время которой государственные инспекторы по маломерным судам проводят совместные рейды с представителями администрации и сотрудниками полиции. Они выявляют случаи отдыха детей у водоемов без сопровождения взрослых. Родителей оповещают о недопустимости подобных фактов, при повторном нарушении их привлекают к административной ответственности. С начала года протоколы составлены в отношении 70 взрослых.