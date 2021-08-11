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В Иркутской области 40 человек утонули с начала лета

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В Иркутской области с начала лета зарегистрировано 40 случаев гибели людей на водоемах. Число погибших выросло на 40% по сравнению с 2020 годом.

Трагедии произошли в 20 муниципальных образованиях региона. По данным МЧС, местные жители гибли в местах стихийного отдыха, а также в опасных местах рек и карьеров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В ведомстве уточнили, что сложная ситуация ежегодно складывается во время отпусков и школьных каникул. За лето в этом году погибли шестеро детей. В конце каждого месяца проводится акция «Вода — безопасная территория», во время которой государственные инспекторы по маломерным судам проводят совместные рейды с представителями администрации и сотрудниками полиции. Они выявляют случаи отдыха детей у водоемов без сопровождения взрослых. Родителей оповещают о недопустимости подобных фактов, при повторном нарушении их привлекают к административной ответственности. С начала года протоколы составлены в отношении 70 взрослых.

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