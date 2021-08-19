Сообщения СМИ о закрывшемся с ребенком в квартире и включившем газ москвиче не подтвердились

В Москве мужчина закрылся с ребенком в квартире и включил газ, на место происшествия направлены спасатели. Об этом сообщил в четверг, 19 августа, телеканалу «360» источник в экстренных службах.

Согласно информации собеседника издания, речь идет о квартире в доме на Очаковском шоссе.

По данным «Известий», сведения о происшествии не подтвердились. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее, в декабре 2020 года, житель Башкирии после ссоры с супругой убил своих детей и покончил с собой. Супруга мужчины рассказала, что призналась мужу в измене, после чего тот одел детей, вывел их из дома и уехал в неизвестном направлении.

Малыши были найдены с признаками отравления выхлопными газами.